Oudere en gehandicapte Oekraïners opgevangen in klooster Tilburg

De gemeente Tilburg gaat Oekraïners opvangen die extra zorg nodig hebben vanwege hun leeftijd of handicap. Dat gaat gebeuren in het kloosterverzorgingshuis Notre Dame aan de Sint Oloflaan in de wijk De Reit.

In een leegstaand gedeelte van het kloostercomplex komen de vluchtelingen die vanwege hun leeftijd of handicap beter in een rustige omgeving kunnen wonen.

In het klooster, nu nog van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, komen maximaal 95 vluchtelingen tijdelijk te wonen. De zusters hebben het complex verkocht aan WonenBreburg, die er appartementen in wil bouwen. Zorgorganisatie De Wever verzorgt nu al de zorg voor de zusters en leken die er wonen.

Tiny house

Ook aan het Kwendelhof in Tilburg West worden vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen. Dat gebeurt in 15 tiny houses die eerder gebruikt werden voor de dagopvang van flatbewoners waarvan het huis gerenoveerd werd. In de kleine gekleurde units worden volgens de gemeente vooral vluchtelingen opgevangen met huisdieren. In elke unit kunnen twee mensen wonen. De gemeente huurt de units van TBV Wonen, die van plan was ze te verkopen omdat ze niet meer nodig waren.