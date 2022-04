Laurenzo helpt probleemwijk naar veilige omgeving voor kinderen

Laurenzo en twee kinderen bij de uitleen (foto: Noël van Hooft). Laurenzo krijgt Bossche bollen van burgemeester Jack Mikkers. Volgende Vorige 1/2 Laurenzo en twee kinderen bij de uitleen (foto: Noël van Hooft).

Hangjongeren, vandalisme en criminaliteit: in de jaren negentig stond het Taxandriaplein in Den Bosch bekend als een onveilige buurt. Bewoners zagen hun wijk de Muntel steeds verder achteruit gaan en besloten er zelf iets aan te doen. En niet zonder succes, want de stichting die ze oprichtten bestaat dit weekend vijfentwintig jaar. Burgemeester Jack Mikkers bracht het plein daarom vrijdag een bezoekje.

De drijvende kracht achter het succes van het Taxandriaplein is Laurenzo Limburg (55). "Vijfentwintig jaar geleden durfden buurtbewoners niet naar het plein te komen. Kinderen durfden er ook niet te spelen. Er was altijd veel ruzie", weet Laurenzo. Het plein zelf zag er ook niet uit: de speeltoestellen vielen bijna uit elkaar en het grasveld leek meer op een modderbad. We moeten iets doen, dachten de buurtbewoners toen. Ze kwamen bij elkaar en richtten stichting De Hobbel op, voor de wijk. Het Taxandriaplein werd opgeknapt en er werd een speelgoeduitleen opgezet. Vlak daarna voegde Laurenzo zich bij de stichting en sindsdien heeft hij zich er dagelijks voor ingezet. Hij beheert de speelgoeduitleen. "Als ik hier open ben, kunnen alle kinderen uit de wijk hier gratis speelgoed lenen", legt Laurenzo uit.

"Met heitje voor karweitje kunnen kinderen speciale muntjes verdienen."

Er zit een heus systeem achter die uitleen, zodat de kinderen de waarde van spullen leren kennen. "Ik maak voor kinderen uit de wijk een pasje, waarmee ze gratis dingen kunnen lenen. We hebben ook een beloningssysteem. Met heitje voor karweitje, bijvoorbeeld prulletjes van het plein opruimen, kunnen kinderen speciale muntjes verdienen. Daarmee kunnen ze het grotere speelgoed lenen, zoals skippyballen, skeelers of fietsen", legt Laurenzo uit. Kinderen die niet in de wijk wonen, kunnen een dagpas kopen om speelgoed mee te lenen. De stichting werkt, want sindsdien wonen de oprichters in een bruisende wijk. "Het is heel gezellig. Kinderen spelen goed samen en ouders maken contact met elkaar", zegt Laurenzo trots.

"Laurenzo is de burgemeester van het Taxandriaplein."