Frans Bauer scheurt als 85-jarige op scootmobiel door Den Bosch

Een nieuwe single en een nieuwe videoclip voor Frans Bauer. In 'Koning van het Feest' is de zanger uit Fijnaart bijna onherkenbaar, want hij is te zien als 85-jarige bejaarde die verveeld meedoet aan een potje bingo.

Ondanks de vele rimpels en het flinke buikje blijft het overigens wel onmiskenbaar Frans, want nadat hij een biertje heeft gekregen, verschijnt er een glimlach en scheurt hij vrolijk op zijn scootmobiel langs de terrassen van de Sint-Jan in Den Bosch.

Wachten op privacy instellingen...

"Het was best confronterend om te zien hoe ik er over 37 jaar uitzie", vertelt hij. "Het gaat over een man die pieken en dalen heeft meegemaakt in zijn leven. Eigenlijk een beetje mijn leven. Het is een echt levenslied geworden, maar met een vrolijke en feestelijke insteek. Als ik het nummer tijdens mijn concerttour zing, gaat het dak eraf”, aldus Frans in het weekblad Privé. "Ik vind het enorm spannend", laat de zanger op Instagram weten. "Want het is toch een tijdje geleden dat ik een echte Frans Bauer-plaat heb uitgebracht." Het productiebedrijf Smart Media Productions dat de videoclip maakte, komt uit Den Bosch, en verder zijn alle mensen die in de clip te zien zijn echte Bosschenaren.