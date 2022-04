Tweede dode na spirituele ayahuasca-sessie, zelfde organisatie betrokken

De organisatie die in april 2019 een hallucinogene sessie met ayahuasca-thee hield in Eersel waarna een deelnemer overleed, was korte tijd daarna ook actief in Haarlem. Ook na de sessie daar is iemand om het leven gekomen, zo werd dinsdag in de rechtbank duidelijk.

Het nieuws uit Eersel maakte destijds veel indruk. Een huis aan de Nieuwstraat bleek een internationaal trefpunt voor Inner Mastery International BV, een Spaanse organisatie die in Eersel regelmatig urenlange bijeenkomsten met ayahuasca-thee organiseerde. Van die thee word je erg misselijk, maar het zou een reinigend effect op de geest hebben.

Meerdere deskundigen waarschuwen voor het gebruik er van; je zou er onder meer ernstige hartritmestoornissen met de dood tot gevolg van kunnen krijgen.

Dode in Eersel

Na het bezoeken van zo'n middag in Eersel, kwam een 31-jarige Hongaar in april 2019 om het leven. De politie besloot kort daarop het huis binnen te vallen, waar op dat moment weer een ayahuasca-sessie bezig was. Bij de actie werden vier mensen opgepakt, allemaal buitenlanders die betrokken waren bij Inner Mastery International BV.

Drie van hen werden in oktober van dat jaar door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. Een verband tussen de dood van de Hongaar en de ayahuasca was niet aan te tonen, daarom werden de drie alleen vervolgd voor het bezit van ayahuasca. In ayahuasca zit de verboden stof DMT.

Dode in Haarlem

Enkele weken na het besluit van het OM vond er weer een sessie plaats, dit keer in Haarlem. Ook daar kwam later een bezoeker om het leven. Dat ook de Russische man voor zijn dood ayahuasca gebruikte, werd dinsdag pas bekend, toen de zaak voor de rechter kwam.

Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van honderd uur tegen de Italiaanse en Russische organisatoren vanwege het bezit van de verboden stof. De twee worden allebei genoemd op de website van Inner Mastery International BV, bekend uit Eersel.

Inner Mastery International BV had na de voorvallen nog meerdere bijeenkomsten in Nederland op de agenda staan, maar is tegenwoordig alleen nog in andere landen waaronder België actief.

