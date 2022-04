Tot leven gewekt: gestolen wrak is weer een blinkende Mercedes

Als een kind zo blij liep Chris Beemer vrijdagochtend bewonderende rondjes om zijn Mercedes Benz. De peperdure auto van de Amsterdamse ondernemer – een model uit de S-klasse - waar een huurder zes jaar geleden mee vandoor ging, staat weer te stralen. Eerder zag het ernaar uit dat de wagen die in Ghana terug werd gevonden, reddeloos verloren was. "Hij is prachtig geworden!"

Voorzichtig opent Beemer het glanzende portier en gaat achter het stuur zitten. “Wow, hij ruikt zelfs als nieuw!” Zes maanden geleden had hij de Mercedes Benz voor het laatst gezien, nadat die in een container uit Afrika was gearriveerd. Daar was de auto na de diefstal en via een netwerk van georganiseerde autodieven terecht gekomen. “In Ghana had hij drie jaar bij een politiebureau in de brandende zon gestaan, alles was eruit gestolen en er groeiden zelfs tropische planten in”, zegt Chris Beemer. Het transport naar Nederland had de finale klap gegeven. “Ze zijn er zo vreemd mee omgegaan. Het zag er echt niet meer uit, economisch was hij total loss.”

"Het was letterlijk een lijk dat tot leven gebracht moest worden."