Oud RKC'er met gokverleden: 'Durf geen geld te zetten op degradatiestrijd'

Met nog vier wedstrijden te gaan, is het onderin spannender dan ooit. Nog vijf ploegen strijden tegen degradatie. Twee van die vijf ploegen zijn van ons: RKC en Willem II. Ze moeten alle zeilen bijzetten. Oud-voetballers Ad van de Wiel en Robert Braber zijn verdeeld over de kansen van hun oude clubs. Maar een concrete voorspelling durven ze niet te geven.

"Ik ben vorige week zaterdag gaan kijken bij RKC, wat was dat slecht zeg... Maar Willem II is misschien nog wel slechter." Ad van de Wiel is duidelijk wanneer hem gevraagd wordt naar de situatie bij de twee Brabantse degradatiekandidaten. De oud-spits wordt er niet vrolijk van en vreest het ergste.

"Mijn hoop op een goede afloop wordt steeds minder. RKC zou het misschien nog kunnen redden, omdat ze nu nog boven de streep staan. Dan moet er zondagavond wel gewonnen worden van FC Groningen. Als dat niet gebeurt, lijkt het mij een lastig verhaal."