Nieuw vertrouwen bij NAC: 'Wij hebben zeker wat te zoeken in de play-offs'

Dankzij de 3-0 overwinning zaterdagavond op TOP Oss kan NAC zich zo goed als zeker gaan opmaken voor de play offs. Hierin kan de Bredase ploeg in één klap een uitermate wisselvallig en eigenlijk waardeloos voetbalseizoen goedmaken. "Wij kunnen uitblinken op de momenten dat je het niet verwacht", zo zegt speler Boris van Schuppen met vertrouwen.

Ronald Strater Geschreven door

Coach Edwin de Graaf lacht na afloop van de eenvoudig gewonnen wedstrijd eventjes besmuikt. Natuurlijk zit zijn ploeg NAC heel dicht tegen het spelen van nacompetitie aan, maar hij weet ook dat zijn elftal dit seizoen allesbehalve stabiel is. "Dit kan en mag inderdaad niet meer mis gaan", zo zegt hij. " Maar dat hebben we dit seizoen wel eens vaker gezegd. We staan nu drie punten en zes doelpunten voor op concurrent De Graafschap en omdat Almere verliest en FC Eindhoven wint, zijn we heel dichtbij. Ik hoop dan ook dat we het volgende week vrijdag (tegen Excelsior, red.) zelf afmaken."

"Ik denk dat wij uitblinken op momenten dat niemand het verwacht."

"Ik denk ook dat het niet meer fout kan gaan", zegt jongeling Boris van Schuppen, afgelopen zaterdag met keeper Nick Olij uitblinkend aan NAC-zijde. "We moeten nu wel de focus houden."

Van Schuppen heeft -ondanks het tot nu toe zeer teleurstellende sezioen van zijn club- volop vertrouwen in een goede afloop. "Ik denk dat wij juist uitblinken op de momenten dat je het niet verwacht", vervolgt hij. "Wij kunnen zeker verrassen in de play-offs. Kijk maar naar de goede bekerwedstrijden van ons dit seizoen. Dat zijn dezelfde soort wedstrijden, want die staan ook op zichzelf."

"Ik denk dat de ploegen in de nacompetitie ons beter liggen."