NAC-trainer De Graaf 'schoon' verklaard na tumor

Trainer Edwin de Graaf van NAC Breda is 'schoon' verklaard nadat in november een tumor bij hem was ontdekt. De oud-profvoetballer onderging in december een operatie en moest donderdag naar het ziekenhuis voor controle.

De Graaf ontdekte de tumor in een vrij vroeg stadium en na de operatie volgde een behandeltraject. De tumor zat lokaal en was daardoor goed te behandelen, meldde NAC eerder. NAC won vrijdag in de eerste divisie met 3-0 van TOP Oss en is dicht bij deelname aan de play-offs.