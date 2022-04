112-nieuws: auto op vangrail na ongeluk A58 • man vast na bommelding

09.57

Een 28-jarige automobilist is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Hoogerheide. Hij reed vanaf de Bunkerbaan de rotonde naar de Scheldeweg op, maar raakte in een bocht frontaal een paal op de vluchtheuvel. De bestuurder overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De twee andere inzittenden verkeren niet in levensgevaar.

