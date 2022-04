Man (62) aangehouden na valse bommelding bij Nettorama in Den Bosch

Een 62-jarige man uit Den Bosch is aangehouden in verband met de valse bommelding bij de Nettorama-supermarkt aan de Gruttostraat in Den Bosch vrijdagavond.

Rond halfelf 's avonds kwam bij de politie de melding binnen dat er 'binnen vijftien minuten een bom zou afgaan' bij de Nettorama-supermarkt. De politie ging daarop met verschillende eenheden naar de Gruttostraat. Ontruiming

Agenten zetten de omgeving ruim af en ontruimden gebouwen. Ook een Team Explosieven Verkenning kwam en heeft de omgeving gescand. Uiteindelijk werd er geen explosief gevonden en kon er weer worden afgeschaald. Het lukte de politie de locatie van de melding en de melder te achterhalen. De 62-jarige Bosschenaar zit momenteel vast en zal worden verhoord. Tijdelijk geen treinverkeer

Vanwege de bommelding werd het treinverkeer van en naar Den Bosch tijdelijk stilgelegd. Tussen Geldermalsen en Den Bosch en ook tussen Oss en Den Bosch reden er zo'n halfuur geen treinen. Rond middernacht werd het treinverkeer weer opgestart.

Een bomverkenner van de politie controleerde meerder auto's (foto: Bart Meesters/SQ Vision)

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision