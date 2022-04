112-nieuws: automobilist crasht in Breda • stroomstoring in Eindhoven

05.40

Een automobilist is vrijdagnacht met zijn auto uit de bocht gevlogen in de Merodelaan in Breda. Hij raakte een bestelauto en schoot vervolgens door naar de andere kant van de straat. Daar raakte hij een andere geparkeerde auto en eindigde de auto tegen een boom. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is door een berger getakeld. De bestelwagen die geraakt werd, eindigde tegen een muur. Die raakte door de klap ontzet.