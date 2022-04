112-nieuws: automobiliste raakt 3 auto's • jongen uit het niets aangevallen

11.25

Een 17-jarige jongen is vrijdagavond in Bergen op Zoom uit het niets geslagen met een wapen en bedreigd. Dit gebeurde rond kwart voor elf in een steeg achter het Zonneplein. De dader was in het gezelschap van een groepje mensen. Een man uit deze groep trok de dader weg bij het slachtoffer. De groep is vervolgens weggegaan. Agenten hebben in de omgeving tevergeefs uitgekeken naar de dader.