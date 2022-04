112-nieuws: Gewonde bij mogelijke steekpartij • bermbrand snel geblust

13.58

Een bewoner van de Groenstraat in Duizel was zaterdagmorgen met de onkruidbrander in de weer. Later in de middag bleek dat de begroeiing was doorgeschroeid waardoor een schutting in brand vloog. De bewoner was er snel bij met zijn tuinslang. Intussen alarmeerde hij ook de brandweer. Samen kregen ze het vuur onder controle.