Randweg bij Eindhoven krijgt een tunnel

De wegwerkzaamheden die dit weekend rond Eindhoven voor files zorgden zijn voorlopig nog niet voorbij. Sterker nog, het is nog maar het begin van een veel grotere klus die vooral komende zomer veel vertraging zal opleveren.

Eindhoven werkt aan een onderdoorgang van de A2 en de randweg die de verkeersdruk rond de stad niet kan oplossen, maar wel moet verminderen.

“Dit gebied in Eindhoven Noordwest is volop aan het groeien”, zegt Stephan Suiker van de gemeente. “Dat geldt niet alleen voor Eindhoven Airport en verschillende andere bedrijven, maar ook voor het Goederen Distributie Centrum (GDC) in het noorden van de stad.”

Het GDC zorgt voor steeds meer vrachtverkeer, terwijl Eindhoven Airport en de nieuwe campus voor de high-tech industrie juist meer personenauto’s op de weg brengen, legt hij uit.

Rechtsreekse aansluiting op de A58

Met de onderdoorgang waaraan komende tijd wordt gewerkt krijgt dat vrachtverkeer van het GDC volgend jaar een rechtstreekse aansluiting op de A58. Sjaak Gerritsen van wegenbouwer Strukton wijst naar de kolossale tunneldelen die nu nog naast de snelweg liggen. “Dat zijn twee van de vier tunnelelementen die we vooraf voorbouwen om ze straks in te kunnen rijden”, legt hij uit.

Om de verkeershinder te beperken wordt niet de hele tunnel in een keer onder de weg geplaatst. Sjaak Gerritsen: “We graven eerst een groot gat en omdat we een deel van de snelweg openhouden plaatsen we dit weekend een damwand die instorting moet voorkomen. Volgend weekend komen daar ook nog ankers bij die ervoor moeten zorgen dat de damwand op zijn plaats blijft.”

Betere spreiding

De onderdoorgang bij de A2/N2 is de laatste fase van de nieuwe wegenstructuur waaraan Eindhoven al vanaf 2019 werkt. “Door betere verbindingen te maken tussen bijvoorbeeld Eindhoven Airport en het GDC met de A58 kan de verkeersdrukte rond de stad zich meer verspreiden”, zegt Stephan Suiker. Hij benadrukt dat er voor het oplossen van de filedruk meer nodig is. “Openbaar vervoer en de fiets spelen ook een belangrijke rol daarin.”

De A2 tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt blijft nog afgesloten tot maandagochtend. Ook volgend weekend is de snelweg daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de randweg.

Van 28 juli tot 22 augustus is ook de randweg gesloten. Dat kan een vertraging in reistijd opleveren van een uur.

LEES OOK:

Files rond Eindhoven door werk aan de snelweg