112-nieuws: steekpartij in Herpen • scooterrijder gewond in Veldhoven

02.26

Een automobilist is zaterdagnacht gecrasht met zijn auto aan de Pastoorsmast in Nuenen. Hij miste de bocht en de auto kwam met een flinke klap tot stilstand in de bosjes naast de weg. Het slachtoffer zat vervolgens bekneld in de auto. Daarom werd de brandweer van Nuenen en Helmond opgeroepen, evenals de politie en een ambulance. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij zou teveel hebben gedronken. Er is ook een drugstest afgenomen.