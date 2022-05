Jongen (17) overleden bij auto-ongeluk in Oud Gastel, drie anderen gewond

Bij een ongeluk op de Standdaarbuitensedijk in Oud Gastel is zaterdagnacht een 17-jarige jongen om het leven gekomen. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Het slachtoffer zat samen met drie anderen in een auto, die rond vier uur van een talud schoot. De auto eindigde in een sloot. De jongen was op slag dood. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Weg afgezet

De drie andere inzittenden zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee 16-jarige meisjes en een 22-jarige man.

Vanwege het ongeluk werd de weg tijdelijk afgezet.

'Levensgevaarlijk'

Een buurtbewoner noemt de Standdaarbuitensedijk op het punt waar het ongeluk gebeurde 'levensgevaarlijk'. "Er staat geen enkele lantaarnpaal in die bocht." Volgens hem zijn hier al vaker ernstige ongelukken gebeurd.

Volgens hem is de auto waarin de slachtoffers zaten tussen de bomen langs de weg door geschoten en is de auto vervolgens 'een flink eind' de akker opgeschoten.