112-nieuw: forse vertraging A58 Best • auto's botsen in Bergen op Zoom

16.45

Het verkeer op de snelweg A58 heeft in de richting van Eindhoven te maken met een forse vertraging. Door een ongeluk met drie vrachtwagene moet volgens de ANWB tussen Knooppunt De Baars en Best rekening worden gehouden met een extra reistijd van ongeveer anderhalf uur. De rechterrijstrook is dicht, er wordt geadviseerd om te rijden via Den Bosch (N65, A2). Dit heeft wel weer tot gevolg dat het op de A2 bij Eindhoven ook erg druk is, vooral bij Knooppunt De Hogt.

Ook op de A67 is in de avondspits een file ontstaan. Door een ongeluk is er tussen Knooppunt Leenderheide en Eersel, in de richting van de grens met België, een vertraging van ruim een half uur.

