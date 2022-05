Enorme vertraging op A58 door ongeluk met drie vrachtwagens

Het verkeer op de snelweg A58 heeft tussen Tilburg en Best te maken met een forse vertraging. Door een ongeluk met drie vrachtwagens bij Oirschot is de extra reistijd in de richting van Eindhoven opgelopen tot meer dan anderhalf uur.

De rechterrijstrook zal tot zes uur maandagavond afgesloten blijven. Een berger is bezig om de problemen met de vrachtwagens te verhelpen. De ANWB adviseert om vanaf knooppunt De Baars om te rijden via de A65 en A2. Dit heeft wel weer tot gevolg dat het op de A2 bij Eindhoven ook erg druk is, vooral bij Knooppunt De Hogt.

