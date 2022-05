112-nieuws: duo gewond na aanrijding in Diessen • ravage na dronkenmansrit

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

12.05 Gemeente waarschuwt voor oplichters De gemeente Bergeijk waarschuwt ondernemers voor oplichters die bedrijven benaderen voor een vermelding in het gemeentemagazine.

10.43 Dronken automobilist zorgt voor behoorlijke ravage Een man (66) uit Breda heeft zondagavond laat in zijn woonplaats voor een behoorlijke ravage gezorgd. Hij reed onder invloed van alcohol tegen een geparkeerde auto en een bankje aan. Door zijn capriolen raakten meerdere auto's en een scooter beschadigd. De automobilist is aangehouden, ook mocht hij zijn rijbewijs inleveren, zo laat de politie maandagochtend weten. Een en ander gebeurde rond half twaalf op de Haagsemarkt in de wijk Princenhage. De man blies 595 ugl, ruim 2,5 keer meer dan toegestaan.

07.06 Kapotte auto zorgt voor file op A59 Verkeer op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel moest vanochtend rond zeven uur rekening houden met een file tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. De problemen werden veroorzaakt door een kapotte auto. De vertraging bedroeg een kwartier. Rond halfacht namen de problemen af.

02.41 Duo gewond na aanrijding in Diessen Een scooterrijder en een vrouw die bij hem op de scooter zat, zijn zondagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Beerseweg in Diessen. Ze werden bij de Schutweg aangereden door een automobilist. Dit gebeurde rond kwart over twaalf. Volgens een 112-correspondent heeft de automobilist het duo waarschijnlijk over het hoofd gezien bij het afslaan naar de Schutweg. De man en vrouw die op de scooter zaten, belandden vervolgens in een droge sloot. Ze zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Beerseweg. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Man en vrouw op scooter zwaargewond na aanrijding in Diessen