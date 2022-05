112-nieuws: lang forse vertraging A58 Best • botsing auto's Bergen op Zoom

18.30

Het verkeer op de snelweg A58 heeft in de richting van Eindhoven te maken gehad met een forse vertraging. Door een ongeluk met drie vrachtwagens ontstond volgens de ANWB tussen Knooppunt De Baars en Best een extra reistijd van maximaal 140 minuten. De rechterrijstrook was lang dicht en het verkeer werd geadviseerd om te rijden via Den Bosch (N65, A2). Tegen zeven uur was alle verkeersleed voorbij.

