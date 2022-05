Marco Kroon redt jongen: deze plicht heb jij ook als je iemand in nood ziet

Hij redde afgelopen zaterdag zijn buurjongen van de verstikkingsdood, maar van een heldendaad wil Marco Kroon niet spreken. Volgens hem zou iedere militair hetzelfde doen. En sterker nog: eigenlijk heeft iedere Nederlander een hulpplicht in geval van nood. Maar kúnnen we ook echt allemaal iets betekenen?

Sven de Laet Geschreven door

Officieel zou iedereen in Nederland te hulp moeten schieten als iemand in levensgevaar verkeert. Als iemand doodgaat en je hebt niks gedaan om te helpen, dan ben je zelfs strafbaar. In het ergste geval kun je drie maanden celstraf krijgen, voor zogenoemde nalatigheid. Het klinkt ook logisch: je ziet dat iemand in grote nood is, en doet meteen alles wat je kan. Toch? Peter van Akkeren, voorzitter van EHBO Vereniging Roosendaal, weet dat het in de praktijk zo makkelijk niet is. Hij geeft zelf cursussen en ziet daarin hoe verschillend mensen reageren in heftige situaties.

"Bij sommigen zit het nou eenmaal in hun natuur."

“Je hebt mensen die compleet bevriezen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan iets heel concreets, zoals angst voor bloed. Maar het kan ook minder tastbaar zijn. Bij sommigen zit het nou eenmaal in hun natuur. Het blijft een lastig psychologisch vraagstuk waar dat nou precies door komt. Maar duidelijk is dat je er niet zomaar vanaf komt.” En er is volgens de EHBO-expert nog een andere reden voor mensen om niet direct te helpen. “Ze zijn bang dat ze iets verkeerd doen en daar later misschien op afgerekend worden. Een stukje onzekerheid dus. Doe ik het wel goed, vragen ze zich af. Maar het typische is, dat je het altijd goed doet. Al bel je de ambulance maar. Of probeer je een bekende van het slachtoffer gerust te stellen. Dat zijn ook vormen van hulpverlening. Niets doen, dát is officieel juist verkeerd.”

“In plaats van in het water te springen, begonnen omstanders te filmen. Die zijn veroordeeld."

En strafbaar dus, al worden er in de praktijk zelden mensen voor bestraft. “In het verleden is dat weleens gebeurd toen er iemand in een Amsterdamse gracht viel”, vertelt Van Akkeren. “In plaats van ook in het water te springen, begonnen omstanders te filmen. Die zijn later veroordeeld.” Hij vervolgt: “Als je echt bevriest, zul je niet gauw als schuldige worden gezien. Het is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd om meteen actie te ondernemen."

“Heb je iets heftigs meegemaakt, praat er dan over."