Geen scherpe messen meer in Den Hey-Acker na dodelijke steekpartij

In jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda wordt een tijdelijk verbod op het gebruik van scherpe messen ingevoerd. Aanleiding voor onder meer deze maatregel is de dodelijke steekpartij in de jeugdgevangenis vorige maand. Deze en andere maatregelen heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag bekendgemaakt.

ANP / Sandra Kagie Geschreven door