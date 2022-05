Deze leerlingen geven in de meivakantie juist extra gas voor hun examens

Met je snavel in de zon een klein biertje drinken op een terrasje; voor een groep leerlingen op middelbare school Luzac is het er deze meivakantie niet bij. Tien jongens en meisje zitten er in de schoolbanken om zich te laten bijspijkeren voor de schoolexamens.

marvin hop Geschreven door

Over veertien dagen staat voor de leerlingen het examen geschiedenis op de agenda. Ook voor Jeroen, die er niet zomaar op durft te vertrouwen dat het een makkie wordt: "Misschien haal ik het en misschien niet, dus ik wil me extra goed voorbereiden." Dus buigen de havisten zich maandag over een opdracht. Ze moeten belangrijke gebeurtenissen door de jaren heen kunnen plaatsen in de tijd, tussen de 16e en de 20e eeuw. Praagse Lente, protest, socialisme: "Wanneer was dit jongens?", vraagt leraar Theo van Eert. Eind jaren zestig, een aantal leerlingen weet dat. Vakantie en dan examen

"Ik ben volop aan de bak, thuis en nu dus ook op school", vertelt Floor. Het wil met geschiedenis niet altijd lukken bij haar. "Ik denk vaak dat ik het heel goed doe, maar dan krijg ik een toets terug en dan is het cijfer best laag. Je moet het gewoon goed opschrijven, dat is het." Vervelend vindt ze het niet om in de vakantie op school te zitten. Integendeel: "Ik heb nu gewoon extra hulp, ten opzichte van mensen die nu buiten of thuis ook moeten leren voor hun examen." Daar sluit ook Timo zich bij aan. Normaal zou hij in de vakantie minder leren en staan die examen staan dan toch ineens voor de deur. "Dan schrik ik". De leerlingen zijn druk in overleg over de opdrachten: