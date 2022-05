Altena zat urenlang in de rook door grote brand in Poederoijen

Een dronefoto van de brand in Poederoijen (foto: Xanne van Ooijen). Dikke rookwolken stijgen op (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). De vlammen slaan uit het dak in Poederoijen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). Het gebied rondom de Afgedamde Maas waar de rook goed te zien is (foto: Xanne van Ooijen). Volgende Vorige 1/4 Een dronefoto van de brand in Poederoijen (foto: Xanne van Ooijen).

Inwoners van het Land van Heusden en Altena hebben maandagmiddag urenlang last gehad van dikke, zwarte rookwolken. Ze waren afkomstig van een zeer grote brand bij een transportbedrijf, die even na half twee aan de overkant van de Afgedamde Maas in het Gelderse Poederoijen uitbrak. Onder meer vanuit de gemeente Altena werd tot ongeveer kwart over vier stank- en rookoverlast gemeld, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden-en-West-Brabant weten.

De Veiligheidsregio adviseerde mensen die last hebben van de rook, ramen en deuren te sluiten. Ook werd aangeraden ventilatiesystemen uit te zetten. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sprak al snel van een grote brand en dat betekende dat er veel brandweermensen en -materiaal moesten worden ingezet. Er werd een NL-Alert verzonden om mensen in de omgeving te wijzen op de gevolgen van de brand.

