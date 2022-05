Deze betrapte dievegge in roze trui sloeg er flink op los in Uden

De politie is nog altijd op zoek naar een vrouw die op 19 november in Uden door winkelpersoneel werd betrapt bij een diefstal. Toen het winkelpersoneel haar aansprak, beet de vrouw stevig van zich af. Op beelden van Bureau Brabant is te zien dat ze een paar rake klappen uitdeelde.

De vrouw, met een roze trui van Puma, was die dag aan het 'winkelen' in de Pastoor Spieringsstraat in Uden. Op beelden is te zien dat ze daarbij een product in haar tas liet glijden. Daarna ging ze naar een andere winkel. Het personeel van de eerste winkel kwam de vrouw achterna. In de tweede winkel probeerden ze de vrouw tegen te houden. Die verweerde zich flink en deelde rake klappen uit. Uiteindelijk ontsnapte de dievegge.