Inbrekers roven grote hoeveelheid sigaretten bij Jumbo: dit zijn de daders

Een snelkraak in een Jumbo-filiaal in Terheijden waar binnen vijf minuten een flinke schade werd aangericht en enorme hoeveelheid sigaretten werd gestolen. Dat gebeurde in de vroege ochtend van zeven januari. Camera's in de winkel legde de diefstal vast. In Bureau Brabant zijn deze beelden te zien.

Daarop is te zien dat drie gemaskerde mannen rond kwart voor vier met geweld een nooddeur forceerden. Vervolgens renden de mannen de winkel in, richting de servicebalie. Met een koevoet werden de kastdeuren en lades ontwricht. Alles werd geforceerd om bij de sigaretten te komen. Op de camerabeelden is te zien dat een van de mannen het blijkbaar te warm kreeg en even zijn bivaksmuts omhoog haalde. Op dat moment is zijn gezicht goed te zien.

Een van de daders komt duidelijk in beeld.