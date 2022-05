Zo ziet de man eruit die met een hamer de kassa van een friettent sloopte

Een bezem en een mes moesten eraan te pas komen op zondagavond 20 februari, om een overvaller cafetaria Lisa in Schijndel uit te jagen. Wat begon als een gewone werkdag escaleert volledig als de eigenaresse, die even achter bezig is, een hard geluid hoort in de zaak.

Als ze gaat kijken, ziet ze tot haar grote schrik een man achter de toonbank staan. Die is bezig de kassa te slopen met een hamer. Op camerabeelden van Bureau Brabant is dat te zien. De overvaller maakt aan de eigenaresse duidelijk dat hij op geld uit is. De vrouw pakt daarop een bezem uit de kast om de overvaller haar zaak aan de Hertog Jan II Laan uit te jagen. Die overvaller maakt vervolgens aanstalten om de vrouw te tijf te gaan met een hamer. Als de eigenaar aan komt lopen met een mes, kiest de overvaller eieren voor zijn geld en vertrekt, in de richting van de Plantaanstraat. De politie is op zoek naar getuigen van de overval of mensen die de overvaller herkennen of hebben zien vluchten.