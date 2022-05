5 mei is niet altijd voor iedereen een vrije dag en dit is waarom

De een kan lekker naar een bevrijdingsfestival donderdag, terwijl de ander gewoon de hele dag op kantoor moet zitten. Bevrijdingsdag is officieel een nationale feestdag, maar dat geeft geen enkele garantie. Hoe zit het nu precies?

De dag dat we de bevrijding van ons land vieren, kreeg in 1990 de status van nationale feestdag. Maar daarmee is het niet automatisch een vrije dag. Of je ook daadwerkelijk een bevrijdingsfeestje kunt gaan vieren, is afhankelijk van je cao of arbeidsovereenkomst. Daarin is vastgelegd of je wel of niet moet werken op Bevrijdingsdag.

Eerstvolgende lustrumdag in 2025

Op de meeste werkvloeren is afgesproken dat het personeel maar eens in de vijf jaar een officiële vrije dag heeft op kosten van de baas, en wel op de lustrumdagen. De eerstvolgende keer is dat op 5 mei 2025.

En sommige sectoren draaien altijd gewoon door met de feestdagen, zoals de supermarkten, de zorg en horeca. Ook winkels mogen gewoon hun deuren openen op Bevrijdingsdag.

Officiële vrije dag in de autobranche

Er zijn ook bedrijven die er voor kiezen hun werknemers elk jaar vrij te geven. Voor veel ambtenaren is 5 mei bijvoorbeeld elk jaar een vrije dag. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers bij de rijksoverheid en in het onderwijs. Dat geldt dan ook voor scholieren en studenten.

En in de autobranche is onlangs vastgelegd dat 5 mei voortaan jaarlijks een officiële vrije dag is.

Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei dringt er al langer op aan om van 5 mei een wettelijke vaste vrije dag te maken voor iedereen, maar tot nu toe heeft de overheid daar geen gehoor aan gegeven.

Gelukkig zijn er voor de meesten van ons ook zonder Bevrijdingsdag veel extra feestdagen in de voorjaarsmaanden april en mei:

Goede vrijdag

Pasen (eerste en tweede paasdag)

Koningsdag

Hemelvaartsdag

Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)

Dus ook als je op Bevrijdingsdag gewoon moet werken, zal een keertje extra uitslapen misschien nog wel in het verschiet zitten.