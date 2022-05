Geschokte reacties na misbruik vrouw in Bladel: 'Ik loop daar nooit meer'

In Bladel is het dinsdagmorgen het gesprek van de dag: een vrouw en een meisje zijn door een man van hun fiets getrokken op de Rondweg tussen Bladel en Reusel. De vrouw werd seksueel misbruikt in de bosjes. Ook mensen van buiten het dorp hebben het erover. De meesten maken zich zorgen. "De jeugd fietst 's nachts na het uitgaan in Reusel altijd over die weg naar huis."

Het misbruik van de 55-jarige vrouw gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Twee weken eerder is op dezelfde Rondweg een 15-jarige meisje bijna tegen de grond gewerkt door een man. Ze wist te ontkomen en hard weg te fietsen. In beide gevallen ging het om een opvallend kleine man, maar het is volgens de politie nog niet duidelijk of de zaken met elkaar te maken hebben.

In Bladel zijn veel inwoners geschrokken van het nieuws. Jongeren gaan vaak uit in Reusel en fietsen dan in het donker over de Rondweg tussen de twee dorpen. "Er is geen andere route, tenzij je door het bos wil fietsen. Ik fiets daar altijd, dat doet eigenlijk iedereen als we gaan stappen in Reusel", legt een 19-jarige vrouw dinsdagochtend uit.

Ze werkt in Reusel en fietst regelmatig in haar eentje door het donker naar huis. Maar nu ze heeft gehoord van de aanranding, is de 19-jarige dat komende tijd niet meer van plan. "Ik vind het wel eng, dus ik ga nu meer proberen om in groepjes te fietsen. Ik heb vrienden uit Reusel die net hebben gezegd dat we voortaan na het stappen maar bij hen moeten blijven slapen."

Een wat oudere vrouw woont vlak bij de plek waar het gebeurd is, maar heeft zaterdagnacht niks gehoord. "Ik vind het verschrikkelijk!", zegt ze. "Mijn dochter en kleindochter fietsen daar ook altijd, dat vind ik heel erg. Ik wil dat ze dat niet meer doen, maar ze moeten naar werk en school via die weg." Zelf maakte de vrouw daar regelmatig een wandeling. "Daar ga ik nu zeker weten nóóit meer lopen. Hopelijk pakken ze de dader."