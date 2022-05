Vrouw misbruikt en meisje bijna van fiets getrokken tussen Bladel en Reusel

Op de Rondweg van Bladel naar Reusel is zondag een vrouw van 55 seksueel misbruikt door een man. Anderhalve week geleden, op 21 april, werd op dezelfde weg een 15-jarig meisje bijna van haar fiets getrokken. Mogelijk gaat het in beide gevallen om dezelfde dader.

De politie is bezig met een onderzoek en ze komt graag in contact met meer getuigen. Ze heeft al gesproken met de slachtoffers en mogelijke getuigen.

Voorbijganger hielp vrouw

De vrouw van 55 fietste in de nacht van zaterdag op zondag rond half vier over de Rondweg toen ze van haar fiets werd getrokken. De man die dit deed, heeft haar daarna in de bosjes seksueel misbruikt. Toen er een fietser langskwam, schoot deze het slachtoffer te hulp en is de dader weggelopen in de richting van Bladel.

Op dezelfde weg fietste op 21 april een meisje in tegenovergestelde richting toen ze bijna tegen de grond werd gewerkt. Dit gebeurde rond half elf ’s avonds. Door hard weg te fietsen, wist het meisje aan de man te ontkomen. Ook deze man was te voet toen hij zich aan het slachtoffer wilde vergrijpen. En net als op 1 mei ging het om een opvallend kleine man.

Mogelijk verband

Volgens de politie is het nog onduidelijk of de zaken ondanks een aantal overeenkomsten met elkaar te maken hebben.