Geen hoogwater, wel hoogwaterkeringen dicht in de stadswal van Woudrichem

In de stadswal van vestingstadje Woudrichem, werden dinsdag twee hoogwaterkeringen opgebouwd. En dat terwijl er van hoogwater in de verste verte geen sprake is. Eens in de vijf jaar moet geoefend worden met de zogeheten 'coupures, vertelt Anita van Elteren van waterschap Rivierenland. "Het was wat passen en meten, maar alles past nog. Het is goed gegaan."

Rob Bartol Geschreven door

Dikke balken werden dinsdag neergelaten in de sleuven van twee doorgangen in de stadswal van Woudrichem: “Het is een hele oude methode, zelfs een middeleeuwse, om bij extreem hoogwater zo'n poort af te kunnen sluiten en het water ook buiten te houden”, vertelt Jacco Koman van het waterschap Rivierenland. “We moesten wel wat manouvreren, maar die balken passen als een legpuzzel in sleuven. Die sleuven zitten aan weerszijden in de muren van de Waterpoort en de Loevesteinsepoort. Het past precies."

"Je bouwt een tijdelijke dijk in een poort."

“Als de balken in de sleuven zijn gezakt, dan wordt de ruimte tussen die balken opgevuld met zand. Je bouwt bij dreiging van hoogwater een tijdelijke dijk in een poort. In deze regio noemen ze dat een kistdam, maar wij gebruiken het woord coupure”, aldus Koman. Zijn collega Anita vertelt dat de laatste oefening in 2017 was, het werd dus weer tijd: “Tijdens de oefening van dinsdag hebben we gekeken of de schotbalken nog in orde zijn, hoe de samenwerking gaat met de gemeente en of het draaiboek nog in orde is. In 2018 is de hoogwaterkering voor het laatst opgebouwd en dat was geen oefening, het was toen extreem hoogwater.”

"De laatste keer was dat in januari 2018."

De Waterpooort in Woudrich is een van de eerste coupures die dicht gaat als het water stijgt in het rivierengebied, vertelt Koman. “Dat gebeurt al bij een waterstand in Lobith van 14,10m +NAP. De tweede poort ligt wat hoger, dus gaat ook minder snel dicht.” In een eerste reactie zegt Koman tevreden te zijn over de oefening. "Maar, we gaan hem ook nog officieel evalueren." In onderstaande video is te zien hoe de hoogwaterkering in 2018 werd opgebouwd en wordt uitgelegd wat een coupure of een kistdam is. Er werd in 2018 extreem hoogwater verwacht bij Woudrichem en de poort moest dicht.