Extreem hoogwater in de Maas nadert Brabant: 'Maar alles onder controle'

Het extreem hoge waterpeil in de Limburgse Maas baart waterschap Aa en Maas in het noordoosten van Brabant vooralsnog geen zorgen. Waar Limburg kreunt onder de wateroverlast en huizen ontruimd zijn en dijken verstevigd met zandzakken is de situatie hier onder controle. Hier zouden geen huizen ontruimd hoeven worden.

"Wij bevinden ons in een ander gebied dan in Limburg, met een bedijkte Maas", legt Frans Jorna vrijdagochtend uit. Hij is hoofd waterveiligheid van het waterschap. "We hebben sterke dijken en die kunnen wel wat water tegenhouden.”

Huizen in Roermond ontruimd

Vanwege de wateroverlast in Limburg werden in Roermond vrijdagochtend vroeg 550 huishoudens via megafoons en een NL Alert opgeroepen om direct hun huis te verlaten. Politieagenten belden huis aan huis aan. Om zeven uur moest iedereen daar weg zijn.

In het stroomgebied van waterschap Aa en Maas is dit niet aan de orde, benadrukt Frans. “We houden continu het waterpeil en de afvoer van de Maas in de gaten. Er stroomt nu ongeveer drieduizend kuub water per seconde door de Maas in Limburg. Dat is drie miljoen liter per seconde, om een beetje een voorstelling te geven. Die afvoerpiek bereikt over ongeveer twee dagen ons gebied. Dan moeten we wel een aantal maatregelen nemen om er voor te zorgen dat we dit het hoofd kunnen bieden. Maar dat kunnen we.”

Dijkbewaking optie

Mensen in Noordoost-Brabant hoeven zich volgens hem nu dus nog geen zorgen te maken. “Nee, en in principe als de piek ons gebied bereikt ook niet. Wij inspecteren de dijken wat intensiever nu. Op sommige plekken sluiten wij zogenoemde uitwaterende sluizen en gemalen als dat nodig is, zodat het Maaswater niet het binnenland binnendringt. We hebben ook nog optie dijkbewaking door vrijwilligers in te stellen als het water echt flink hoger komt te staan. Dat is allemaal in rij en gelid gezet.”

