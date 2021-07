Hoogwater bedreigt vakantiehuisjes aan de Maas: 'Dit is niet grappig meer'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hoogwater bedreigt vakantiehuisjes, eigenaren houden hart vast

Het is niet de vraag óf, maar tot hoe hoog het water komt op camping Landgoed Geijsteren in Maashees. De camping ligt pal langs de Maas en door het stijgende water dreigen campinggasten met vakantiehuisjes in de problemen te komen.

Ina van den Bijlaard uit Varsseveld heeft met haar echtgenoot een eigen huisje op de camping. Ze bereiden zich op het ergste voor. "We hebben alles in de schuur omhoog gezet. De koelkast, de diepvries. We zijn wel wat gewend, want we hebben twintig jaar met de caravan langs de IJssel gestaan, maar dit is toch wel heel spannend. Dit is niet grappig meer."

"Het vakantiehuisje is erop berekend dat het onder water komt, maar niet zó hoog."

Het stel uit de Achterhoek heeft nog geluk: het woongedeelte is boven, de schuur is beneden. Daar staan alle spullen op schragen, zodat het water hopelijk geen schade kan aanrichten. "Ik hoop dat het hoog genoeg staat. Ik blijf de komende dagen hier, zodat ik het water in de gaten kan houden. Ik ga straks nog boodschappen doen, anders moet ik door het water naar de koelkast om eten te pakken", vertelt Ina.

De spullen van Ina staan hoog en (nu nog) droog (foto: Omroep Brabant). vergroot

Ook Peter Basten uit Stevensbeek ziet het stijgende water met angst en beven tegemoet. Ook zijn leefgedeelte is boven. De garage beneden is met schotten gebarricadeerd. "In de zomer heb ik het hier nog nooit zo meegemaakt. Het water komt sowieso binnen. In de garage hebben we een bootje, hopelijk drijft dat niet tegen het plafond. Het is erop berekend dat het onder water komt, maar niet zó hoog."

Peter hoopt dat het water buiten blijft (foto: Omroep Brabant). vergroot

Enkele kampeerplekken pal langs de Maas zijn al eerder ontruimd. Het gaat in totaal om twaalf plekken. "Dat valt nog mee", zegt campingbeheerder Rian van Wijnhoven. "Sommigen moeten de hele camping ontruimen. Wij hebben maar twaalf plaatsen aan het water en de rest ligt hoger."

Het water stond eerder ook al hoog (foto: Omroep Brabant). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.