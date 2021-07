Guus' vakantie viel letterlijk in het water: 'Er dreef een caravan voorbij'

Een drijvende caravan op de camping van Guus (foto: Guus van den Hofstad). Foto: Guus van den Hofstad Foto: Guus van den Hofstad Het heuveltje werd uiteindelijk een eilandje (foto: Guus van den Hofstad) Volgende Vorige vergroot 1/4 Een drijvende caravan op de camping van Guus (foto: Guus van den Hofstad).

Wat een zomerse kampeervakantie had moeten worden in Luxemburg, is voor Guus van den Hofstad uit Den Dungen letterlijk in het water gevallen. Na vier dagen regen, steeg het waterpeil woensdagnacht ineens zo hard, dat hij donderdagochtend moest worden geëvacueerd. "We moesten snel een tas pakken en weg."

Janneke Bosch Geschreven door

Het begon hartstikke gezellig op de camping in Bollendorf, vertelt Guus. "Het ging alleen steeds meer te regenen." Al een paar keer werd voor de zekerheid de tent verplaatst naar hoger gelegen gebied. "Er kwam steeds nóg meer water. Alles ging overstromen", zo herinnert hij zich. "Wilden we net gaan eten, dan moest alles weer worden ingepakt en de tent weer worden verplaatst."

"Stonden we in de zeikende regen de auto in te pakken."

Het kostte ze de hele dag. "Zo stonden we telkens in de zeikende regen hard te werken om alles weer in de auto te krijgen." Maar, met succes want samen met de campingburen werd een plekje hogerop gevonden.

"Daar hebben we tot vijf uur vanmorgen biertjes zitten drinken. Toen konden we niets meer doen." Behalve kijken naar het leed van de andere campinggasten. "Álles stond onder water. Je kon er ook niets tegen doen. Dan was er ineens kabaal en was er een hele tent weg. Gewoon wég. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik ga heel vaak kamperen maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Hoewel het al een paar dagen slecht weer was, had Guus dit toch niet zien aankomen. "Het ging zó snel. In een dag is de hele camping ondergelopen. In de middag praatten we er nog over dat we misschien iets hogerop moesten zoeken en voordat we het wisten was het compleet overstroomd. Het blééf maar regenen. Er dreef zelfs een caravan voorbij."

"We wilden onze spullen nog pakken, maar dat ging niet meer. We moesten weg."

En ook al had Guus een plekje op een heuveltje gevonden, donderdagochtend moest hij toch zijn spullen pakken. "Vanmorgen kwam er iemand die zei dat we een tas moesten pakken en weg moesten gaan. We wilden onze spullen nog inpakken, maar dat ging niet meer, we moesten meteen weg." Nu zit Guus in een hotel, boven op een berg, hoog en droog. "We hebben hier maar een kamer geboekt."

Al hoopt hij van harte dat de kampeervakantie nog kan worden voortgezet. "Als morgen het water misschien iets is gezakt, dan kunnen we de camping weer met de auto bereiken. En als we bij de tent kunnen, gaan we gewoon verder hoor. Ja, geboekt is geboekt, toch?"

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.