Vrijwilligers van reddingsbrigades uit bed gebeld: 'Jullie zijn nú nodig!'

Niet alleen de brandweer en militairen zijn opgeroepen om in Limburg te helpen met het bestrijden van de wateroverlast. Ook veel Brabantse reddingsbrigades komen in actie. Onder meer de reddingsbrigade RBT'98 uit Tilburg heeft nu vrijwilligers in Limburg.

De telefoon ging om half twee in de nacht, bij Vincent Koridon van RBT'98. "Met de boodschap: jullie zijn metéén nodig. Dus ik ben meteen vrijwilligers uit hun bed gaan bellen. In de hoop dat ze kunnen." En dat lukte: om drie uur in de nacht stond er een team op de brandweerkazerne in Oosterhout om hun materiaal van de reddingseenheid op te halen die daar staat gestationeerd. Om zes uur in de ochtend was de ploeg in het zuiden van Limburg.

"Er stonden mensen aan de deur: wie kunnen er nú mee?"

Het was een enerverende nacht, vertelt Michelle Vermeer, ook van die vereniging. "Bij ons stonden er vannacht mensen aan de deur: wie kunnen er nú mee? Zes van onze mensen zijn nu daar."

In de appgroep van de vereniging werd er woensdagavond al druk gepraat over een mogelijke inzet in Limburg. "Er werd al druk geappt in de regio," zegt Michelle, "wij volgen natuurlijk ook het nieuws. Toen is er wel al een voertuig geregeld om de boot te kunnen vervoeren als dat nodig was." Maar dat het ook écht zou gebeuren, dat werd vannacht pas duidelijk. "Het werd in de loop van de avond steeds heftiger", herinnert Vincent zich. "Ik ben nog gaan slapen met het idee dat de brandweer en de Veiligheidsregio het alleen afkonden."

"Er zijn veel meer brigades die vannacht dit telefoontje hebben gehad."

Dit zijn de situaties waar de reddingsbrigade voor traint, maar die ze niet vaak meemaken. "We trainen normaal gesproken in het zwembad, of in het buitenwater", vertelt Michelle. "Volgens mij was het in 1995 dat we voor het laatst een echte grote inzet hebben gehad." Toch zijn de vrijwilligers van RBT'98 er helemaal klaar voor. "Hier train je het hele jaar voor, hier leid je mensen voor op", vertelt Vincent.

En hun nut is al bewezen. "De eerste eenheden zijn te voet, die zijn naar een verzorgingshuis in Valkenburg om daar mensen te evacueren. Een andere eenheid is met de boot verkenningen aan het doen in Valkenburg", weet Vincent. De Tilburgse reddingsbrigade is er niet als enige. "Er zijn nu 22 eenheden van de reddingsbrigade. Dus er zijn veel meer brigades die vannacht zo'n telefoontje hebben gehad."

"Ik sta paraat. Dit is waar je het voor doet."

Vincent is paraat om alles te coördineren voor hun vereniging. "De eerste aflossing is daar al ter plaatse. Ik hou in de gaten of er meer nodig is." Dat zou dan zomaar Michelle kunnen zijn. Zij werkt op een basisschool, maar heeft de collega's al laten weten dat ze wellicht op stel en sprong naar Limburg moet. "Ik sta paraat. Dit is waar je het voor doet. Als we kunnen helpen, dan gaan we. Dan zetten we alles op alles."

