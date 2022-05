Mariska is door Long COVID haar geliefde baan op de ambulance kwijt

Negentien jaar werkte Mariska Hoos als ambulanceverpleegkundige. Tót ze in april 2020 besmet raakte met corona en achterbleef met Long COVID. Twee jaar later moet Mariska halverwege de dag naar bed, is ze noodgedwongen verhuisd naar een bungalow en gebruikt ze voor langere afstanden een scootmobiel. En nu is ze tot overmaat van ramp ook nog ontslagen op haar werk. "Daar haalde ik zóveel voldoening uit."

Sven de Laet Geschreven door

Dat haar leven zich inmiddels vrijwel volledig binnenshuis af zou spelen, had Mariska niet verwacht toen ze zich op 6 april 2020 ziekmeldde. "Ik dacht: even uitzieken en volgende week weer aan de slag." Maar dat uitzieken gebeurde niet. "Er is niks veranderd aan mijn gezondheid. Of ik nou intensief train met de fysio of juist volledige rust pak, het gaat gewoon niet vooruit."

“Als ik opsta, moet ik bedenken in welke brokjes ik mijn energie voor de dag op kan delen."

Om moedeloos van te worden dus. “Als ik ’s ochtends opsta, moet ik bedenken in welke brokjes ik mijn energie voor de dag op kan delen. En na het avondeten is het gewoon 'op'.” Flink wennen, want tot haar ziekte was Mariska altijd volop in de weer. “Tijdens het werk op de ambulance zag ik vaak patiënten die weinig meer konden. Dan prees ik me gelukkig. Met mijn gezondheid, een fijn gezin en een druk sociaal leven... Nu ken ik ook de andere kant van de medaille.” En nu heeft dat dus ook consequenties voor haar baan. “Kort geleden ben ik ontslagen. Ik zit nu twee jaar in de ziektewet en het lijkt er niet op dat het snel beter gaat. Dus ik snap ook dat mijn werkgever geen andere keuze had.” Ook een voorstel voor een tijdelijke subsidieregeling bood geen oplossing. Daarmee zou het contract van werknemers met een half jaar verlengd worden en krijgen de werkgevers daar een tegemoetkoming voor vanuit Den Haag. “Maar ten eerste is die regeling er nog niet helemaal doorheen en daarnaast is de kans dat het over zes maanden beter gaat natuurlijk nihil zonder een behandeling.”

Tegenwoordig speelt het leven van Mariska zich vooral thuis af.

Daar zit misschien wel het grootste pijnpunt, vertelt Mariska. “Op dit moment loopt er een onderzoek naar behandelmethodes voor Long COVID, waar ik zelf ook aan meewerk. Maar als er niet gauw geld komt vanuit de politiek, dan stopt dat onderzoek na de zomer. Zonder resultaat. En hoe langer er geen zuurstof bij die spieren komt, hoe meer er kapot gaat. Wat misschien nooit meer hersteld kan worden." Overigens is het geld voor extra onderzoek niet het enige waar ze voor strijdt. Want wat de hele situatie volgens Mariska extra cru maakt, is dat ze besmet raakte tijdens haar werk. “Het was in de eerste golf, toen we zonder veiligheidsmaatregelen het veld in werden gestuurd. Terwijl achteraf bleek dat de politiek toen al wist dat goede mondkapjes eigenlijk noodzakelijk waren.”

"Ik ken een jongen van 28, die zijn huis straks niet meer kan betalen.”