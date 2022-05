Vermiste Maria Drezaliu (15) werd al eerder benaderd bij zorginstelling

Maria Drezaliu, het 15-jarige meisje dat sinds vorige week wordt vermist, is eerder al benaderd door mensen van buiten de zorginstelling in Ossendrecht waar zij verbleef. Het van oorsprong Roemeense meisje zat in die instelling vanwege zorgen om mensenhandel.

De politie meldde dinsdag in Opsporing Verzocht dat Drezaliu kon ontsnappen door naar haar begeleiders te rennen.

Kale, gezette man is verdachte

Drezaliu was op Koningsdag buiten aan het sporten toen ze werd meegenomen door een kale, gezette man van in de veertig. Volgens de politie is het mogelijk dat ze nog in het gezelschap is van die verdachte, maar dat hoeft niet zo te zijn.

De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat het 15-jarige meisje is meegenomen naar het buitenland en maakt zich ernstige zorgen. “Ieder beetje informatie over waar Maria is geweest of nu kan zijn, of wie er mogelijk bij haar is of is geweest, is van groot belang", aldus de politie.

Signalement

Drezaliu is 1.68 meter lang, heeft lang, donker haar en volle wenkbrauwen. Ze spreekt Nederlands en Roemeens. Ze droeg tijdens haar verdwijning zwarte sportkleding.

