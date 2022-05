Motorcrosser Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet meer in actie

Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet meer in actie in de MXGP. Dat heeft de motorcrosser uit Oploo dinsdag bekend gemaakt. Herlings wordt binnenkort aan oude voetblessures geopereerd en is daardoor komende tijd niet in staat om volle bak mee te doen om het kampioenschap.

Het zit de vijfvoudig wereldkampioen uit Brabant niet mee. Herlings miste al de seizoenstart nadat hij tijdens een trainingsstage in Spanje zijn hak oftewel hielbeen brak. De motorcrosser er werd er aan geopereerd, maar bleef nog last houden.

Na uitgebreid onderzoek en beraad met zijn team in Oostenrijk heeft Herlings er dinsdag voor gekozen om dit seizoen niet meer in actie te komen in de MXGP. Hij gaat opnieuw onder het mes te gaan waarbij ook een andere oude blessure onder handen wordt genomen. Ook een eventueel uitstapje naar de Amerikaanse AMA Pro Nationals, waar hij als alternatief aan dacht, is hiermee van de baan.

Fit en pijnvrij worden

"Ik zou willen dat de situatie anders was", laat Herlings weten. "Het is heel frustrerend dat me dit overkomt, maar ook door oude problemen ben ik niet fit genoeg om op het hoogste niveau te racen. Mijn enige doel is nu om fit en pijnvrij te worden en en me voor te bereiden op het seizoen 2023."