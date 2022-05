Verkoop NAC aan ondernemers zo goed als rond

De verkoop van de aandelen van NAC aan een groep lokale ondernemers is op een haar na gevild, zo blijkt onder meer uit een vertrouwelijke brief aan alle aandeelhouders van de Bredase club. De verwachting is dat komende week de handtekening onder het koopcontract wordt gezet. De ondernemers, werkend onder de naam NAC=Breda, betalen zeven miljoen euro voor de club en zetten daarnaast een investeringsfonds op van minimaal vijf miljoen euro.

De huidige eigenaren van NAC werden twee weken geleden min of meer door de stichting NOAD gedwongen om te onderhandelen met de groep ondernemers. Deze cultuurbewakers, in het bezit van het gouden aandeel, zagen meer heil in een lokale oplossing dan in de overnameplannen van de sjeik van de City Football Group of een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die werden aan de kant gezet.

Het handelen van NOAD werpt zijn vruchten af, want de ontknoping in het overnameproces nadert daardoor met rasse schreden. Na intensief contact tussen de partijen lijkt er niets meer in de weg te staan en is de overname van de aandelen bijna een feit. De lokale ondernemers van NAC=Breda hebben, zo blijkt, hun zaken op orde en kunnen aan alle financiële verplichtingen voldoen.

Na het definitieve akkoord, dat volgende week wordt verwacht, moeten de gemeente Breda, de Raad van Commissarissen en de KNVB nog wel hun goedkeuring geven.

Baas in eigen huis

Het sterke punt van het plan van NAC=Breda - zo blijkt uit een brief aan de huidige aandeelhouders - is dat de zeggenschap na de verkoop meteen terug gaat naar de club. De kopers handelen uit clubliefde en willen zich niet met lopende- en beleidszaken bemoeien. NAC moet weer baas in eigen huis worden, zo is het uitgangspunt.

Dit alles wordt, zo valt te lezen, geborgd doordat de aandelen na aankoop meteen worden gecertificeerd en ondergebracht in een onafhankelijke stichting (Stichting Administratie Kantoor). Deze stichting krijgt een bestuur - dat wordt samengesteld door een extern adviseur - dat twee taken heeft: het beheren van de aandelen en het benoemen van een Raad van Commissarissen.

Niet onbelangrijk is dat NAC=Breda op termijn naar een manier zoekt om de aandelen helemaal terug te brengen naar NAC. Maar dat heeft fiscaal nogal wat voeten in aarde.

Investeringsfonds

Naast de aankoop van de aandelen, en het onderbrengen daarvan, heeft de groep ondernemers van NAC=Breda nog een belangrijk speerpunt. Zo roepen zij een investeringsfonds in het leven. Dit zogeheten partnerfonds brengt minimaal vijf miljoen euro op en staat open voor verdere participanten. Het is bedoeld voor de lange termijn en dat is van een NAC een gezond bedrijf en stabiele middenmoter maken in de eredivisie.

In de praktijk kan NAC via een achtergestelde lening putten uit dit investeringsfonds. De rente is dan laag, anderhalve procent, met een looptijd van vijftien jaar. En daarbij is er ook de eerste tien jaar geen aflossingsverplichting.

Rust, stootkracht en eensgezindheid

Het verkooptraject van NAC leidde vanaf vorig jaar juni in Breda tot een heuse soap waarbij stakeholders, bestuurders en supporters elkaar uit verdeeldheid het leven zuur maakten. Daar lijkt met deze koopovereenkomst een einde aan te komen. NAC=Breda wil iedereen erbij betrekken om NAC in rustiger vaarwater te brengen.

Ook de huidige aandeelhouders, groot en klein, zijn daarom via een schrijven uitgenodigd om deel te nemen aan het investeringsfonds. Niet omdat het financieel noodzakelijk is, maar om de club nog meer rust, stootkracht en eensgezindheid te geven. Tenslotte zijn zij ook NAC-supporters, zo is de redenatie.