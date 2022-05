Libéma Open in Rosmalen weet Van de Zandschulp te strikken

Tennisser Botic van de Zandschulp gaat dit jaar zijn debuut maken op de Libéma Open in Rosmalen. De beste Nederlandse tennisser van dit moment kwam nog nooit in actie op dit toernooi: “Als proftennissers verblijven we veel in het buitenland. Ik kijk er daarom naar uit om in Nederland voor eigen publiek te mogen spelen.”

Luuk van Grinsven Geschreven door