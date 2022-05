Tiny House verwoest door brand: 'Het is hier een teringzooi'

1/2 Bryan woonde in het tiny house dat is afgebrand (foto: René van Hoof)

Bewoner Bryan van het tiny house in Eindhoven dat is verwoest door brand, komt de schade opnemen. Hij was niet thuis toen de brand dinsdagavond uitbrak. "Gelukkig maar, kijk maar eens naar de bomen, die zijn zwart van het vuur." Niets is er meer over van de inboedel, hij is alles kwijt.

Over twee dagen is Bryan jarig en wordt hij 48. Maar een feestje zal het dit jaar niet zijn. Hij is al zijn bezittingen kwijt en is nu ondergebracht bij een noodopvang. "Ik woonde hier heel graag", zegt Bryan. Op zijn mobiele telefoon laat hij foto's zien van het interieur voor de brand. Het zag er gezellig uit. Er stonden veel plantjes in de woonkamer. Nee, geen wietplantjes zoals sommigen zeggen, zegt hij. Bryan denkt dat de brand is aangestoken.

Een teringzooi

De twaalf huisjes staan ingeklemd tussen een bedrijventerrein en de snelweg. "Hier hoor je 's morgens geen vogeltjes fluiten maar vrachtwagens voorbij denderen", zegt een bewoner. De Tiny Houses worden bewoond door mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Bijna iedereen die er woont heeft verslavingsproblemen. Het is een soort eindstation.

Een oud bewoner komt ook even poolshoogte nemen. "Het is hier een grote teringzooi. Er is geen enkel toezicht 's avonds. Er zou hier beveiliging moeten zijn, maar het mag allemaal niets kosten", zegt hij. "Kijk eens hoe hoog het gras overal staat en er ligt overal rommel."

Dichtspijkeren

De mannen van het onderhoud komen ook even kijken naar het zwartgeblakerde huisje. Ze kunnen weinig anders meer doen dan de boel dichtspijkeren. Uiteindelijk zal het huisje tegen de vlakte gaan. Woningstichting Sint Trudo die eigenaar is laat weten dat ze in overleg gaan met de verzekering over hoe het verder gaat. "Gelukkig zijn er geen gewonden", laat Trudo weten. De huisjes voldoen aan de brandbeveiligingsnormen, aldus Trudo. Voor de bewoner wordt andere huisvesting gezocht.