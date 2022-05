Hakenkruizen geklad op appartementencomplex in Kaatsheuvel

Aan de Achterste Hil in Kaatsheuvel is woensdag, de dag van Dodenherdenking, een appartementencomplex met hakenkruizen beklad. De melding van de bekladding kwam om kwart over twaalf bij de politie binnen.

De hakenkruizen zijn vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag met verfspuitbussen op het gebouw gespoten. Ook werd er verlichting vernield en zijn er planten uit de tuin getrokken. Woningbouwvereniging Casade heeft aangifte gedaan van vernieling. Camerabeelden

De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Ook is ze nog op zoek naar camerabeelden van panden in de omgeving van het appartementencomplex. Het is niet duidelijk of de hakenkruizen al van het gebouw zijn verwijderd.