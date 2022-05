Zahavi wil oud kunstje herhalen en titelrace op laatste speeldag beslissen

PSV hoopt nog altijd op de titel en Eran Zahavi weet wel hoe dat scenario eruit moet komen te zien. De spits pakte in 2010 met Hapoel Tel Aviv de landstitel in de laatste minuut op de laatste speeldag. Zo’n scenario ziet de Israëliër ook gebeuren in Nederland.

In één week tijd gaat de competitie beslist worden. In zeven dagen speelt PSV drie wedstrijden. Roger Schmidt zei al eerder dat hij dat bijzonder vond maar Eran Zahavi, die eerder deze week bekend maakte te vertrekken bij PSV, heeft eerder een soortgelijk scenario meegemaakt. “Op woensdag won ik de bekerfinale met Hapoel Tel Aviv en op zondag was de laatste speelronde. Wij stonden tweede en waren afhankelijk van puntenverlies van Maccabi Haifa. Zij speelden gelijk en ik scoorde de 2-1 in de laatste minuut. Laten we hopen dat dit scenario ook hier gaat plaatsvinden.”

"Je wilt later niet spijt hebben dat je niet geprofiteerd hebt van het puntenverlies."

Wil het zo spannend worden op de laatste speelronde, dan moet PSV de laatste drie speelronden winnen en Ajax twee keer punten laten liggen. Zondag is daarin een belangrijke dag wanneer de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Feyenoord en de Amsterdammers tegen AZ spelen. Te veel aan Ajax denken wil de spits niet. “We moeten kijken waar we zelf invloed op hebben. Natuurlijk hoop ik dat Ajax punten gaat laten liggen maar wij kunnen daar niks aan veranderen. Wij kunnen alleen maar profiteren als het gebeurt. Je wilt later niet spijt hebben dat je niet geprofiteerd hebt van het puntenverlies.”

"Wij hebben de punten harder nodig dan zij."