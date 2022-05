Zahavi vertrekt definitief bij PSV: 'Bekerfinale zal ik blijven koesteren'

Eran Zahavi gaat PSV deze zomer verlaten. De spits laat weten geen nieuw contract te ondertekenen en is in onderhandeling met andere clubs. De Israëliër is aan zijn tweede seizoen voor de Eindhovenaren bezig.

Zahavi zegt dat het de juiste tijd is om te vertrekken. "Onderling is besloten dat dit het juiste moment is om te vertrekken. Ik heb een geweldige tijd hier gehad. Ik hou van deze club. Natuurlijk waren er ups-and-downs maar ik ga de mooie dingen herinneren."

Over zijn mooiste herinnering hoeft hij niet lang na te denken. "Dat is de bekerfinale geweest. Die wedstrijd ga ik mijn hele leven koesteren."

Persoonlijke redenen

Gevraagd naar zijn motieven om te vertrekken, haalt Zahavi vooral persoonlijke redenen aan. "Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Maar ik vertrek ook vanwege mijn familie. Wij zijn toe aan een nieuwe plek. Natuurlijk zijn er in de afgelopen twee jaar dingen gebeurd. Die waren moeilijk. Maar het is tijd om door te gaan. Onze tijd hier zit erop."

De Israëliër doelt daarmee op de twee overvallen waar zijn gezin mee te maken kreeg. Die hadden een grote impact op het leven van zijn familie hier in Nederland, al was en is de aanvaller van PSV nog altijd dankbaar voor de steun die ze hebben gekregen.

Toekomst

Zahavi kwam twee jaar geleden over van Ghanzhou City. In Eindhoven was hij overwegend succesvol maar nooit onomstreden. In totaal speelde de spits tot nu toe 77 wedstrijden in het shirt van PSV. Daarin scoorde hij 36 keer en gaf hij 15 assists.

Waar zijn toekomst ligt wilde de spits nog niet zeggen. Zijn zaakwaarnemer is in onderhandeling met diverse clubs. Zahavi wordt uiteraard op de hoogte gehouden, maar hij wil zich eerst focussen op de laatste wedstrijden met PSV. "Daarna heb ik tijd genoeg om een beslissing te nemen."

