PSV blijft loeren op Ajax: ‘Als zij punten verspelen zullen wij profiteren’

PSV deed wat het moest doen zondagmiddag. Winnen van Willem II en daardoor op vier punten blijven van koploper Ajax. Hoewel het einde nadert en de kans steeds kleiner wordt op een landstitel blijven ze in Eindhoven geloven in een mooi einde.

“Als zij punten verspelen zullen wij profiteren” , zei de Mexicaan overtuigend. “We focussen eerst op onszelf maar Ajax weet dat we er kort bijzitten. Het is vier punten, wij geloven er nog in.”

Na de 4-2 overwinning tegen Willem II schoven Erick Gutiérrez en Roger Schmidt aan bij de persconferentie. Beide heren hadden nog geloof in een mogelijke landstitel voor PSV.

“We hebben sinds januari niet meer verloren. Als er geen geloof meer zou zijn, zouden we ook niet zo’n reeks weg kunnen zetten. Het is een grote uitdaging maar het kan nog steeds” zei Schmidt tegen de aanwezige pers.

Over de wedstrijd viel niet veel te zeggen. PSV maakte het even spannend maar won uiteindelijk eenvoudig. Na afloop ging het vooral over de blessures bij de Eindhovenaren. Carlos Vinícius viel uit met een spierblessure en voegt zich bij de volle ziekenboeg.