Mark uit Boxtel vliegt artiesten naar bevrijdingsfestivals

Mark Daniëls uit Boxtel vliegt Duncan Laurence donderdag door het land onderweg naar bevrijdingsfestivals. Dat doet de militair voor de zesde keer, maar deze editie is anders dan normaal voor hem door de oorlog in Oekraïne. Doordat het zo dichtbij oorlog is vindt hij het moeilijk om de vrijheid te vieren. "Maar we moeten het doen", zegt het lid van de helikoptercrew.

Evie Hendriks & Jan Peels Geschreven door

Mark vliegt de artiesten die uitverkoren zijn als Ambassadeur van de Vrijheid al zes jaar lang het hele land door onderweg naar bevrijdingsfestivals. "Het is een hele mooie dag om op pad te gaan met artiesten", weet het helikopter crewlid. Hij is zelf vier keer uitgezonden naar Afghanistan. Daar heeft de militair van dichtbij gezien hoe het is om beperkt te worden in je vrijheid. "Ik weet hoe het is om in oorlogsgebied te werken, maar dat is anders dan er zelf wonen."

"Zo dichtbij van ons gaat het verschrikkelijk fout."

De oorlog in Oekraïne op zo'n 1600 kilometer verderop maakt deze bevrijdingsdag moeilijker voor de militair. "Ik vind het lastig om mijn vrijheid te vieren wetende dat het zo dichtbij van ons verschrikkelijk fout gaat. Toch denk ik dat we het moeten vieren om niet te vergeten wat vrijheid betekent." Mark denkt dat er donderdag meer stil wordt gestaan bij de oorlog in Oekraïne. Met zijn passagier Duncan Laurence verwacht hij het daar in ieder geval over te hebben. Samen vliegen zij naar festivals in Zeeland, Zuid-Holland en Limburg maar de eerste stop zal het bevrijdingsfestival in Den Bosch zijn.

"Extra rondje over Tilburg."

Duncan maakt zich geen zorgen over de helikoptervlucht en verheugt zich zelfs op wat actie. "Ik heb vaker gevlogen dus ik weet hoe het voelt. Ik heb al gevraagd of we een extra rondje over Tilburg kunnen maken." Rapper Fresku uit Eindhoven loopt daarentegen met knikkende knietjes naar de helikopter. "Mijn handen zijn klef. Ik heb mezelf voorgenomen om te blijven ademen en dan landen we vanzelf wel weer." De rapper zet zich over zijn angsten heen omdat hij het belangrijk vindt om Ambasseur van de Vrijheid te zijn.