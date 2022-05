Mario Bilate moet NAC aan doelpunten helpen in strijd om promotie

Wie gaat er in de spits staan bij NAC? Dat is de vraag die momenteel leeft in aanloop naar de play-offs. Beoogde eerste spits Naoufal Bannis is geblesseerd en Jeredy Hilterman zit voorlopig niet bij de selectie vanwege zijn uitspraken op het promotiefeest van FC Emmen. En dus is de hoop gevestigd op Mario Bilate, is hij fit genoeg om NAC naar de Eredivisie te helpen?

Yannick Wezenbeek Geschreven door

"Ik ben fit", zegt Mario Bilate wanneer Omroep Brabant hem spreekt, een dag voor de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior. Maar hoeveel minuten hij kan spelen is nog niet duidelijk. "Dat kun je ook niet zeggen. Elke wedstrijd heeft een andere intensiteit. Soms heb je na 70 minuten het gevoel dat je nog 70 minuten kan spelen terwijl je bij een andere wedstrijd na een uur voetballen al leeg bent." Maar zijn blessure lijkt in ieder geval verleden tijd. "Ik ben persoonlijk over een bepaald punt heen. Ik heb geen pijntjes meer na trainingen."

"In het weekend zal duidelijk worden wat er verder gaat gebeuren"

Edwin de Graaf deed er niet geheimzinnig over. Bilate start morgen in de basis wanneer NAC op bezoek gaat bij Excelsior. De trainer heeft ook weinig keus. Bannis is geblesseerd en Hilterman zit deze week niet bij de selectie na zijn uitspraken op het promotiefeest van FC Emmen. Welke consequenties Hilterman verder staan te wachten wordt komend weekend duidelijk. "Zoals ik al aangegeven heb vond ik het niet handig van hem. We hebben nu tegen hem gezegd dat hij tot en met het weekend niet bij de groep zit. In het weekend zal duidelijk worden wat er verder gaat gebeuren. De focus ligt nu op het behalen van de play-offs." Het zou kunnen zijn dat de oefenmeester wacht tot hij weet hoe fit Bannis en Bilate zijn met het oog op de play-offs, maar De Graaf is daar duidelijk over. "Het heeft daar niks mee te maken. We wachten gewoon tot na de wedstrijd tegen Excelsior met communiceren."

"We kunnen het zelf afmaken en zo met een goed gevoel de nacompetitie ingaan"