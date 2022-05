Laura's zusje staat in de finale van de Duitse Idols: 'Ik ben super trots!'

Nog twee dagen en dan staat Amber van den Elzen uit Gemert in de finale van 'Deutschland sucht den Superstar', de Duitse versie van de tv-talentenjacht Idols. Zes jaar geleden stond haar zus Laura van den Elzen nog in de finale, die werd toen tweede. Nu is het de beurt aan Amber, die druk bezig is met de laatste voorbereidingen.

Lola Zopfi Geschreven door

"Het voelt soms een beetje alsof ik in een achtbaan zit. Ik heb fotoshoots, ik moet veel oefenen en het is best druk allemaal. Maar ik geniet enorm van alles, zo vertelt Amber. De zussen hebben veel contact samen. "We zijn heel hecht en praten veel met elkaar. Amber belt iedere dag", lacht Laura. "Als ze dan gespannen is of ze maakt zich zorgen dan praat ik met haar. Het is heel mooi dat we dit samen zo kunnen doen." Nadat Laura zes jaar geleden tweede werd in de talentenjacht, volgden er veel optredens en albums. "Mijn zusje heeft misschien toch een beetje in mijn schaduw gestaan. Daarom hoopte ik altijd dat Amber dit ook mocht meemaken. Het is echt geweldig dat ze nu zo ver is gekomen."

