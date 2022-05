Torenhoge verwachtingen rondom Mathieu van der Poel: 'Het is best moeilijk'

Als Mathieu van der Poel aan de start van een wielerkoers staat, dan wordt zijn naam bijna altijd genoemd bij de favorieten. Dat is bij de Giro d'Italia niet anders. Vader Adrie van der Poel baalt daar wel een beetje van, want zo vanzelfsprekend is het allemaal niet.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Van der Poel, vaak een alleskunner op de fiets genoemd, wordt gezien als grote kanshebber voor de eerste etappe én dus ook de roze leiderstrui. Terwijl zijn naam ook valt bij kanshebbers voor de eerste tijdrit, een paar andere mooie etappes en zelfs de eindzege in het puntenklassement. “Dat maakt de pers er weer van”, zegt Van der Poel senior als hij begint over ‘kanshebber Mathieu’. Hij gaat door op de eerste etappe, die vrijdagmiddag van start gaat in Hongarije. “Niemand heeft de aankomst bekeken en toch bombarderen ze Mathieu tot favoriet. Waar haal je die info vandaan dan? Rap in de vuilbak smijten als je de aankomst zelf niet gezien hebt. Aan alleen een profiel heb je niets.” De renner van Alpecin-Fenix heeft het slot van de eerste etappe verkend en gaf al aan dat het heel moeilijk gaat worden om topsprinters als Caleb Ewan en Arnaud Démare te lossen. “Ze starten met 180. Zoveel kunnen er niet winnen, maar er zijn genoeg kanshebbers. Vooral als achteraf blijkt dat de aankomst minder lastig is dan het vermoeden was. Misschien gaat het groepje favorieten wel naar tien toe. En dan ben je allemaal nog afhankelijk van hoe de koers verloopt.”

"Hij moet zijn manier van koersen wel een beetje aanpassen."

Het is ook de vraag hoe de drie weken van de Ronde van Italië verlopen voor Van der Poel. De verwachting is dat hij, met het oog op de loodzware derde week en de Tour de France die nog komt, de Giro niet uit gaat rijden. Zijn vader denkt echter dat het geen probleem moet zijn. "Het moet heel goed kunnen. Hij hoeft niet voor een klassement te rijden, dus kan hij genoeg rustdagen pakken. Hij moet zijn manier van koersen wel een beetje aanpassen. Geen lange ontsnappingen doen, of één keertje. Maar dat zal hij moeten leren. Hij begint wel steeds meer te beseffen dat het leuk en aardig is, maar dat het gaat om koersen winnen.” Vader Van der Poel volgt de prestaties van zijn zoon de komende weken via de tv. Hij heeft goede hoop op een nieuw kunststukje van Mathieu. "Je weet het nooit, maar hij heeft de capaciteiten om een etappe te winnen. Maar het is niet makkelijk om een koers te winnen. Er zijn kansen, maar alles moet meezitten. Ook voor een type renner als Mathieu. Het komt niet zomaar aanwaaien, het is soms best wel moeilijk.”

"Ik heb wel leuke herinneringen aan de Giro."

De oud-prof weet waar hij het over heeft. In 1993 reed hij de Ronde van Italië zelf. "Ik heb er wel leuke herinneringen aan, we reden als ploeg ook heel goed. We wonnen vier ritten, hebben de roze trui een paar dagen gehad, het puntenklassement gewonnen. Dat was een hele succesvolle Giro voor het team", kijkt Van der Poel terug. Hij kan alleen maar hopen dat de laatste Nederlandse gele trui-drager na 29 mei ook fijne herinneringen heeft aan de deze grote ronde.