Vluchten Eindhoven Airport zijn vertraagd door mist

De mist zorgt vrijdagochtend voor problemen op Eindhoven Airport. Pas na negen uur zijn de eerste vluchten met ruim twee uur vertraging vanaf de luchthaven vertrokken. Een zicht van minder dan tweehonderd meter gooide eerder roet in het eten.

Onder meer vluchten naar Alicante, Valencia, Bilbao en Heraklion waren rond acht uur nog niet vertrokken. Een woordvoerder van de luchthaven liet rond dat tijdstip weten dat de weerdienst van de luchthaven snel verbetering verwachtte. Dat bleek iets na negen uur het geval.

Rond halfnegen hadden ook de eerste vliegtuigen moeten landen in Eindhoven. Maar ook die vluchten ondervonden hinder van de mist. Drie aankomende vluchten werden omgeleid naar Weeze en Keulen in Duitsland.

Eindhoven mistgevoelig

Het gebeurt vaker dan bij sommige andere vliegvelden dat Eindhoven Airport last heeft van mist. Dat komt omdat de eisen om te landen en opstijgen in Eindhoven strenger zijn. Het vliegveld denkt erover miljoenen te investeren om het Instrument Landing Systeem (ILS) te verbeteren zodat vliegverkeer ook bij minder zicht mogelijk is.

